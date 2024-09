Die Tänzer werden zwischenzeitlich auch für Engagements jenseits der Kirwa gebucht, bespielsweise den Seniorennachmittag des Landkreises. Damit es nicht langweilig wird, baut trainer Johannes Eger schon zur Abwechslung nicht auf Volksmusik, sondern auf populäre Songs aus den Charts. Der Balztanz ist immer ein ganz schöner Kraftakt und nicht ganz ungefährlich: Blessuren wie blaue Flecke, wunde Hände und Muskelkater werden in Kauf genommen. Denn wer sich so schneidig bewegen kann, kommt auch in der Damenwelt gut an. Da sind sich die Schuhplattler ziemlich sicher.