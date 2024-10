Pickleball: Neue Trendsportart in Hamburg

Pickleball setzt derzeit einen Trend in den Hamburger Sporthallen. In Amerika ist diese Sportart schon fast zum Volkssport geworden. Jetzt schwappt diese Welle auch nach Deutschland über. Einer der ersten Vereine in Hamburg, der diese Sportart anbietet ist der Eimsbütteler Turnverband (ETV). Gespielt wird mit einem Kunststoffschläger und einem Plastikball mit Löchern. Die Mischung aus Tennis, Badminton und Tischtennis macht Pickleball besonders vielseitig und für alle Altersgruppen geeignet.