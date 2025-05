Quiggle/Rice und Huerta/Bello holen sich die Titel beim Queen & King of the Court Hamburg 2025

Die besten Beachvolleyballteams kämpften in Hamburg vom 23. Bis 25. Mai um die Kronen beim Queen & King of the Court. Der Herren und Damen Wettkampf haben alle Erwartungen übertroffen. Zwei packende Finalspiele hielten das Publikum in Atem, bei denen die Amerikanerinnen Corinne Quiggle und Megan Rice, sowie das Spanisch-Englische Duo um Alejandro Huerta und Joaquin Bello sich die Titel als neue Queens & Kings von Hamburg sicherten. Das österreichische Team um die Schwestern Klingler dominierten zunächst das Damen Finale, mussten sich aber am Ende mit einem hervorragenden zweiten Platz geschlagen geben.