Beim Stichwort Rallycross gehen die Autofans steil. Nicht nur nach Meinung der Experten DER neue Trend in Sachen Motorsport! Die Skandinavier waren aber schneller: Dort gilt Rallycross schon seit Jahrzehnten als absolute Königsdisziplin! Mit gedopten Allrad-Godzillas weit jenseits der 500 PS bieten die Fahrer den Zuschauern auf stadionähnlichen Strecken spektakuläre Drifts, harte Kopf-an-Kopf-Duelle, viel Rauch und noch mehr Staub. Action und Abwechslung vom Feinsten!