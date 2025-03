Die erste Station des Champions of the Future Academy Program 2025 fand an diesem Wochenende in Portimão (POR) statt und bot an beiden Tagen spannende Rennaction, bei der die hochtalentierten Fahrer auf der Strecke alles gaben. In drei Alterskategorien, waren enge Kämpfe auf der Rennstrecke zu beobachten. Hier gibt es den ersten Eindruck davon, wer einige der talentiertesten Nachwuchsrennfahrer sind. OK-N SENIOR: Markas Šilkūnas (LTU) startet in unaufhaltsamer Form in die Saison - 3/4 der Heats und 100% Siegquote im Finale, eine starke Leistung am gesamten Wochenende! Er gewinnt mit über einer Sekunde Vorsprung vor Wojciech Woda (POL) und Chiara Battig (SUI). Rennaction vom Feinsten zeigt diese Kategorie!