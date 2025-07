Kürzere Pause, harte Vorbereitung: Die Sommerpause fällt in diesem Jahr etwas kürzer aus als noch 2024 – kein Wunder, denn die Ice Tigers waren bis Ende März in den Playoffs gefordert. Jetzt heißt es: raus aus der Eishalle, rein in den Kraftraum. Bei Plusgraden und ohne Schlittschuhe läuft aktuell das Sommertraining. Pflichtprogramm für alle – egal ob erfahrener Profi, Nachwuchstalent oder Neuzugang.