Der LAAX OPEN, Europas prestigeträchtigster Freestyle-Wettkampf, findet an diesem Wochenende in der Schweiz statt. Wie alle vier Jahre ist er die letzte Möglichkeit, sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Rund 250 Athletinnen und Athleten treten in den Disziplinen Freeski Slopestyle, Snowboard Slopestyle und Snowboard Halfpipe an. Das heutige Highlight waren die Snowboard-Halfpipe-Nachtfinals. Die Koreanerin Gaon Choi feierte ihren vierten Weltcupsieg, den dritten in Folge und ihren ersten in Laax. Scotty James (AUS) sicherte sich erneut den Titel in Laax – bereits der fünfte LAAX-OPEN-Sieg seiner Karriere.