Der Sicherheitsmann, der im Zentrum eines Streits zwischen Chappell Roan und dem Fußballspieler Jorginho steht, hat sich nun zu dem Vorfall geäußert und erklärt, er habe eigenständig gehandelt. Pascal Duvier äußerte sich in einem Statement auf Instagram zu der Kontroverse, bestritt jegliche Beteiligung an Roans Team und bezeichnete die Anschuldigungen als falsch und verleumderisch. „Normalerweise äußere ich mich nicht zu Gerüchten im Internet, aber die aktuell kursierenden Anschuldigungen sind falsch und stellen Verleumdung dar“, so Duvier. Er fügte hinzu: „Ich übernehme die volle Verantwortung für die Vorfälle am 21. März…Ich gehörte nicht zum Personenschutzteam von Chappell Roan.“ Tage zuvor hatte Jorginho auf Instagram behauptet, ein Sicherheitsmann habe seine Frau und seine Stieftochter zur Rede gestellt, nachdem das Kind Roan beim Frühstück in einem Hotel in São Paulo angesprochen hatte. Er warf dem Sicherheitsmann ein „äußerst aggressives Verhalten“ vor und sagte, dieser beschuldigte das Kind der „Respektlosigkeit“ und „Belästigung“ der Künstlerin. Berichten zufolge handelt es sich bei dem Kind um Ada Law, die Tochter von Jude Law und Catherine Harding, Jorginhos jetziger Ehefrau. Roan reagierte in den sozialen Medien: „Ich habe gar keine Frau und kein Kind gesehen…Ich habe den Sicherheitsmann nicht gebeten, mit der Mutter und dem Kind zu sprechen, sie kamen auch nicht auf mich zu.“ „Es tut mir leid für die Mutter und das Kind“, fügte sie hinzu. „Wenn Sie sich unwohl gefühlt haben, tut mir das sehr leid. Das haben sie nicht verdient.“