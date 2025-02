Die Männer vom Slotracing Club Osterode (SRCO) haben sich in ihrem Hobbyraum eine knapp 60 Meter lange Holzrennbahn mit vier Spuren aufgebaut und fahren darauf Slotracing in verschiedenen Rennklassen. Zweimal pro Woche treffen sich die zehn aktiven Slotracer der Interessensgemeinschaft in der niedersächsischen Stadt am Harz und drehen mit den Slot Cars ihre Runden. Sie würden sich ganz besonders über Nachwuchs freuen, der ihren Traum teilt. Auch Frauen sind herzlich willkommen.