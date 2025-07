So liefen die ersten Tage des VfB-Trainingslagers ⚽🔴⚪

Der VfB Stuttgart bereitet sich aktuell im Trainingslager am Tegernsee auf die neue Saison vor. Unsere Redakteure Philipp Maisel und David Scheu sind vor Ort und halten euch auf dem Laufenden. In diesem Video erfahrt ihr alles Wichtige zum Start des Trainingslagers: Welche Spieler sind dabei? Wie steht es um Nick Woltemade? Und was gibt es sonst noch rund ums Team zu berichten