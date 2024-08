In Paris finden gerade die Paralympischen Spiele statt – in Bremen die Special Olympics. Über 400 Sportler:innen mit geistiger Beeinträchtigung messen sich bei den Landeswettkämpfen in zehn Sportarten. Die Besten qualifizieren sich für die Special Olympics Nationalen Spiele 2026 in Saarbrücken. Am Freitag war der große Tag der Leichtathletik: Laufen, Weitsprung und Kugelstoßen stand auf dem Programm.