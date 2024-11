Die Qatar Airways GKA Kite World Tour veranstaltete vergangene Woche einen Weltcup in drei Big Air Disziplinen - TwinTip, Hydrofoil und Surfboard - an der Küste von Jericoacoara, Brasilien. Die neuen Weltmeister in der Hydrofoil Big Air Kategorie sind die Schweizerin Andrea Zust und Charles Brodel aus Frankreich. Der Australier James Carew kann seinen Weltmeistertitel im Big Air Surfboard nach einjähriger Verletzungspause verteidigen. Die junge Brasilianerin Mikaili Sol siegt in der Disziplin TwinTip der Frauen, der einzigen Kategorie, die für die Gesamtwertung im nächsten Jahr zählt.