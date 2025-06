Nach dem vierten Sieg im dritten Spiel (36:28 gegen die Munich Ravens) blickt man bei den Footballern von Stuttgart Surge recht zufrieden auf die kommenden spielfreien Tage. „Das haben wir uns alle verdient“, sagte Headcoach Jordan Neuman, machte aber auch klar, dass er die Zeit nur teilweise zur Erholung nutzen möchte: „Es gibt noch eine Menge Arbeit.“ Weiter geht die ELF-Saison für Stuttgart Surge mit dem Heimspiel am 22. Juni (16.25 Uhr) gegen die Cologne Centurions, die bisher kein Spiel gewinnen konnten und in der West Division an letzter Stelle stehen. Platz eins belegt derweil das Team aus Stuttgart.