Mit einem souveränen Auftritt im Playoff-Halbfinale gegen die Munich Ravens haben die Footballer von Stuttgart Surge das Ticket für das Championship Game der European League of Football in der heimischen MHP Arena gelöst. Vor dem Endspiel gegen die Vienna Vikings, das am Sonntag um 15 Uhr beginnt, gewährt uns Head Coach Jordan Neuman im Interview Einblicke in die Vorbereitung auf den Saisonhöhepunkt und die Stimmungslage innerhalb seines Teams. „Unser Wunsch ist es, jetzt auch den Titel zu holen“, so Neuman – allerdings bringe der Gegner aus Wien „sehr viel Talent“ auf den Platz.