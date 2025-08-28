Die Footballer von Stuttgart Surge treffen im Playoff-Halbfinale der European League of Football (ELF) auf die Munich Ravens – der Traum vom Finale in der heimischen MHP Arena ist somit zum Greifen nah. Vor der Partie (Sonntag, 31. August, 15 Uhr, Sportpark Unterhaching) analysiert Head Coach Jordan Neuman im Interview die überzeugende Leistung seiner Mannschaft gegen die Madrid Bravos sowie den nun bevorstehenden Gegner aus München. Sein Team verfolgt in diesem Jahr das große Ziel, beim ELF-Finale am 7. September in der Stuttgarter MHP Arena erstmals den Titel zu gewinnen.