Für die Footballer von Stuttgart Surge geht es in der Wildcard Round der Playoffs in der European League of Football (ELF) ab jetzt um alles. Vor dem Heimspiel gegen die Madrid Bravos (Samstag, 23. August, 15 Uhr, GAZi-Stadion), bei dem es um den Einzug ins Halbfinale geht, erklärt uns Head Coach Jordan Neuman im Interview, wie die Stimmungslage in seinem Team ist und welche besonderen Stärken das gegnerische Team aus Spanien hat. Stuttgart Surge verfolgt in diesem Jahr das große Ziel, beim ELF-Finale am 7. September in der heimischen MHP Arena erstmals den Titel zu gewinnen.