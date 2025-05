Das Team von Stuttgart Surge will in diesem Jahr beim Finale am 7. September in der MHP-Arena erstmals den Titel in der European League of Football (ELF) holen. Vor dem Auftakt der ELF-Saison 2025 gewährt uns Chefcoach Jordan Neuman Einblicke in die Kaderzusammenstellung und die Saisonvorbereitung der Stuttgarter Footballer. Darüber hinaus spricht er über die Chancen seines Teams im Derby gegen Frankfurt Galaxy am Sonntag (16.25 Uhr/Gazi-Stadion).