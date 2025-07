Die Footballer der Stuttgart Surge sicherten sich bei ihrem wichtigen Sieg gegen die Paris Musketeers (26:8) entscheidende Punkte auf dem Weg zu ihrem großen Ziel: die Qualifikation für die Play-offs und ELF-Finale am 7. September in der heimischen MHP Arena. Doch bevor sich die Stuttgarter dort beweisen dürfen, geht die Punktejagd weiter. Beim nächsten Heimspiel im Gazi-Stadion auf der Waldau (Sonntag, 27. Juli, 16:25 Uhr) trifft das Surge-Team auf die Hamburg Sea Devils. Head Coach Jordan Neuman verrät im Interview, welche Schwierigkeiten er für sein Team in dem Spiel sieht, wie es um die Stuttgarter Neuzugänge bestellt ist und wer beim Sieg gegen die Paris Musketeers aus seiner Sicht eine entscheidende Rolle gespielt hat.