Das Team von Stuttgart Surge hatte beim überzeugenden Sieg die Cologne Centurions (Endstand: 44:3) Platz eins in der Division West der European League of Football (ELF) klargemacht. Vor dem letzten Spiel der Regular Season gegen die Fehervar Enthroners (16. August, 15 Uhr, Székesfehérvár) gibt Head Coach Jordan Neuman im Interview ein Update zum Gesundheitszustand seiner zuletzt angeschlagenen Quarterbacks und blickt für uns auf die bald anstehenden Playoffs voraus. Stuttgart Surge verfolgt in diesem Jahr das große Ziel, beim ELF-Finale am 7. September in der heimischen MHP Arena erstmals den Titel zu gewinnen.