Die Footballer von Stuttgart Surge mussten am zweiten Spieltag der European League of Football (ELF) eine bittere 0:6 Niederlage bei den Paris Musketeers hinnehmen. Im Interview analysiert Head Coach Jordan Neuman die zurückliegende Partie und gibt einen Ausblick, was sein Team am dritten ELF-Spieltag bei der Partie gegen die Hamburg Sea Devils (Samstag, 31.05.2025, 18 Uhr) erwartet. Stuttgart Surge hat das große Ziel in diesem Jahr beim ELF-Finale am 7. September in der heimischen MHP-Arena erstmals den Titel zu holen.