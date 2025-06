Die Footballer von Stuttgart Surge haben am dritten Spieltag der European League of Football (ELF) mit einem fulminanten 53:14 Sieg bei den Hamburg Sea Devils in die Erfolgsspur zurückgefunden. Im Interview analysiert Head Coach Jordan Neuman den souveränen Auftritt seines Teams gegen Hamburg und blickt auf das anstehende Derby am vierten ELF-Spieltag, gegen die in dieser Saison ungeschlagenen Munich Ravens (Samstag, 8.6.2025, 16:25 Uhr, Gazi-Stadion), voraus. Das Gespräch wurde am vergangenen Mittwoch wetterbedingt nicht wie gewohnt auf dem Trainingsgelände von Stuttgart Surge aufzeichnet. Laut Coach Neuman hindert Regen und Gewitter die Stuttgarter Footballer jedoch nur selten am Training auf dem Rasen. So wurde auch an diesem Mittwoch im Anschluss an das Interview im Freien trainiert. Stuttgart Surge hat das große Ziel in diesem Jahr beim ELF-Finale am 7. September in der heimischen MHP-Arena erstmals den Titel zu holen.