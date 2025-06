Mit drei Siegen aus vier Spielen blicken die Footballer von Stuttgart Surge zufrieden auf den Saisonstart in der European League of Football (ELF). Nach der zuletzt spielfreien Woche spricht Headcoach Jordan Neuman im Interview über das Verbesserungspotential seines Teams und blickt auf das am Sonntag anstehende Heimspiel gegen die Cologne Centurions (22. Juni, 16.25 Uhr, Gazi-Stadion) voraus. Stuttgart Surge hat das große Ziel in diesem Jahr beim ELF-Finale am 7. September in der heimischen MHP-Arena erstmals den Titel zu holen.