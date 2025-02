Als Kendrick während der Halbzeit seinen Drake-Diss-Track "Not Like Us" zum besten gab, legte die ehemalige Tennisspielerin und Ex-Freundin von Drake eine Tanzeinlage ein, die Ähnlichkeiten mit dem Tanzstil Crip-Walk hat. Diese Art Tanz führte Williams bereits bei ihrem Wimbledon-Sieg im Jahr 2012 auf – schon damals wurde sie hart in den Medien dafür kritisiert.