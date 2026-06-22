Bei der Fußball-WM 2026 sorgt Thomas Müller nicht auf dem Platz für Aufmerksamkeit – sondern vor allem vor der Kamera. Der ehemalige Nationalspieler begeistert viele Zuschauer in seiner neuen Rolle als TV-Experte mit seiner direkten Art, seinem Humor und seiner ehrlichen Analyse. Wie Promiflash berichtet, kommt Müller besonders deshalb gut an, weil er auf Floskeln verzichtet und seine Einschätzungen offen und authentisch formuliert. Statt ausweichender Antworten liefert er klare Meinungen zu Spielszenen, Taktik und Leistungen der Teams. Seine lockere Art sorgt dabei immer wieder für unterhaltsame Momente in den Sendungen. Bereits während der ersten WM-Tage machte sich Müller als Experte einen Namen. Beobachter loben vor allem die Mischung aus Fachwissen, Spontaneität und Selbstironie. Auch wenn er erstmals in dieser Rolle bei einem großen Turnier auftritt, wirkt sein Auftritt vor der Kamera für viele Zuschauer überraschend routiniert. Müller selbst hatte vor Beginn des Turniers angekündigt, neben klassischen Analysen auch persönliche Einblicke und lockere Gespräche liefern zu wollen. Genau diese Mischung scheint bei den Fans gut anzukommen. Damit entwickelt sich der Weltmeister von 2014 zu einem der auffälligsten TV-Gesichter der laufenden WM.