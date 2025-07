Schon mittendrin in der Vorbereitung sind dagegen die Männer des 1. FC Nürnberg. Die Mannschaft von Miroslav Klose reist am kommenden Sonntag ins Trainingslager nach Südtirol. Nachdem Umbruch im Sommer gilt es sich jetzt einzuspielen. Besonders in der Offensive. Insgesamt fünf Stürmer haben den Club verlassen. Mit Semir Telalovic darf jetzt das nächste Talent sein Glück am Valznerweiher versuchen.