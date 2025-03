Am Sonntag, 9. März 2025, starten mehr als 12.000 Athletinnen und Athleten zur 55. Ausgabe des Engadin Skimarathons, dem zweitgrößten Skilanglauf-Event der Welt und dem größten Langlauf-Event der Schweiz. Um 8.15 Uhr morgens fällt im Dorf Maloja (Oberengadin) der Startschuss für den „Engadiner“, der die Athleten durch das malerische Engadin führt. Seit 1969 zieht die größte Sportveranstaltung der Schweiz jährlich viele Tausende Langlaufbegeisterte ins Bündner Hochtal. Auf der 42 km langen Marathonstrecke führt die Strecke über zugefrorene Seen, vorbei an typischen Engadiner Dörfern und durch eine einmalige Winterlandschaft bis nach S-Chanf. Håvard Moseby (NOR) sichert sich in einer packenden Schlussphase den Sieg im Männerrennen mit einem Foto-Finish und einer Zeit von 1:34:03,9, während Nadine Fähndrich (SUI) das Frauenrennen dominiert und mit einer Zeit von 1:41:03,0 als Erste die Ziellinie überquert.