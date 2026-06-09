Am Donnerstag startet die Fußball-WM! Doch wie groß ist die Vorfreude eigentlich kurz vor dem Anpfiff? Wir haben auf der Straße nachgefragt, ob die Menschen schon Lust auf das Turnier haben. Die Antworten seht ihr im Video. 👀 Wir von der Freien Presse freuen uns auf die WM und werden in den kommenden Wochen ausführlich darüber berichten. 📰⚽ Video: Lisa-Jasmin Nothard und Laura-Louis Freimann #WM #Fußball #WorldCup2026 #fifaworldcup #FreiePresse