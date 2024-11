Der ehemalige NFL-Footballspieler Jason Kelce hat seinen Bruder Travis Kelce verteidigt, nachdem ein Zwischenrufer eine homophobe Bemerkung über Travis' Beziehung mit Taylor Swift gemacht hatte. In dem Video schreit ein Penn State Student Jason an: „Hey, Kelce! Wie fühlt es sich an, dass dein Bruder ein f****** ist und mit Taylor Swift ausgeht?“ Der 36-Jährige war auf dem University Park Campus der Penn State für den „College GameDay“ auf dem Sender ESPN. In dem Clip ist zu sehen, wie der pensionierte Spieler der Philadelphia Eagles das Telefon der Person ergreift und es zu Boden wirft, die offenbar versucht, seine Reaktion zu filmen. In einem weiteren Clip sieht man, wie Jason sich der Person zuwendet und die Beleidigung wiederholt und sagt: „Wer ist jetzt der f*****?“ Dann nahm Jason das Telefon in die Hand und ging davon, als der Zwischenrufer ihn aufforderte, das Telefon zurückzugeben. Viele, darunter auch der Bürgermeister von Kansas City, äußerten online ihre Unterstützung für Kelce. Travis und Swift wurden zum ersten Mal miteinander in Verbindung gebracht, nachdem er im 'New Heights'-Podcast erwähnt hatte, dass er versucht hatte, ihr seine Nummer auf einem Freundschaftsarmband während ihres Eras-Tour-Stopps in Kansas City zu geben. Die Sängerin begrüßte Travis kürzlich auf ihrer Londoner Eras Tour und lobte ihn später bei den VMAs, indem sie sagte, dass sich „alles, was er anfasst, in Glück und Spaß verwandelt“. Jason hat Swift als „großartig, bodenständig und echt“ bezeichnet, gibt aber zu, dass er aufgrund des großen öffentlichen Interesses vorsichtig ist, wenn es um die Beziehung seines Bruders zu ihr geht.