Im Netz ist ein Video, in dem zwei VfB-Fans einen mutmaßlichen Kickers Fan auf die Schippe nehmen zu einem kleinen Klick-Hit geworden. In dem kurzen Clip sieht man zwei Männer in einem Auto – vor ihnen ein Kleinwagen mit Stuttgarter Kennzeichen. Offenbar mit Mühe bewegen sie den Fahrer dazu, sein Auto anzuhalten.