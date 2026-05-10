Historischer Tag für den VfB! Die VfB-Frauen steigen nach dem 4:1-Sieg gegen den VfL Wolfsburg II erstmals in die Bundesliga auf! Tore von Fabienne Dongus, Julia Glaser, Nicole Billa und Dafina Redzepi machten den Aufstieg perfekt. Nach dem Abpfiff kannte der Jubel keine Grenzen – Spielerinnen, Fans und Verantwortliche feierten gemeinsam den größten Erfolg der Vereinsgeschichte.Nur wenige Jahre nach der Gründung der Frauenfußball-Abteilung spielt der VfB damit künftig erstklassig.