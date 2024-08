Der vierte Wettkampftag der iQFOiL U23 Weltmeisterschaften ist ein weiterer spektakulärer Tag auf dem Silvaplanersee. Der Wind frischt früh auf und bildet die Grundlage für einen actionreichen Tag auf dem Wasser. Die Frauen absolvieren an Tag 4 fünf intensive Rennen, wobei Tamar Steinberg (ISR) mit drei Siegen und zwei zweiten Plätzen dominiert. Maya Gysler (NOR) liegt auf einem starken zweiten Platz, während Tuva Oppedal (NOR) nach einem soliden Renntag in die Top 3 klettert. Bei den Männern, die nun in eine Gold- und eine Silbergruppe aufgeteilt sind, liegt Leonardo Tomasini (ITA) mit einer guten Taktik bei den wechselnden Windverhältnissen auf dem Silvaplanasee in Führung. Die Konkurrenz ist groß, und nur ein Punkt trennt ihn von Andy Brown (GBR) auf Platz 2 und Max Castelein (NED) auf Platz 3. Am 5. Tag steht ein Marathonrennen auf dem Plan und man darf gespannt sein, wer sich einen Platz in den Top 10 sichert und in die Medaillenränge vorstößt.