Vorschau: Audi RS 5 vs. Mercedes-AMG C 63 S (Folge 524)

Rennfahrerin Sophia Flörsch und GRIP-Testfahrer Niki Schelle battlen sich in zwei Powercoupés. Audi RS 5 gegen den Mercedes AMG C 63 S! Wer die Nase vorne hat, zeigt "GRIP - Das Motormagazin" am Sonntag, 13. Juni 2021, um 18:15 Uhr bei RTLZWEI.