Die Action in den ersten Runden der Männer- und Frauenwettbewerbe auf der ikonischen Lagune von Cauipe - mit ihrem spiegelglatten Wasser und der stetigen Brise - legte die Messlatte mit einer Reihe von hochkarätigen Tricks hoch. Der zweite Stopp der Saison in der Freestyle-Disziplin der Qatar Airways GKA Kite World Tour ist für diejenigen, die Titelambitionen haben, von entscheidender Bedeutung, da der letzte Call in Katar in weniger als einem Monat stattfindet. Die Führende der Tour, die Brasilianerin Bruna Kajiya, die im August den ersten Stopp in Dunkerque, Frankreich, gewonnen hatte, war noch nicht auf dem Wasser, als der erste Tag gegen Sonnenuntergang endete. Aber Kaya Lehmann (GER), die aus der GKA-Jugend hervorgegangen ist, hat sich in der Weltcup-Szene der Senioren durchgesetzt und in Frankreich den dritten Podiumsplatz belegt. In Cauipe gelang ihr eine Weltpremiere im Wettkampf, eine Blind Frontroll to Blind für 8,0 von 10 Punkten, die ihr zum Sieg im Wettkampf verhalf.