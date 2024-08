Waghalsige Sprünge und coole Tricks sind bei der Deutschen Meisterschaft im Wakeboarden garantiert. Auf der Wasserski-Anlage in Salzgitter (Niedersachsen) treffen sich amtierende Europa- und Weltmeister. 77 Teilnehmende gehen an den Start und zeigen ihr Können. Schon beim öffentlichen Training gab es einige richtig spektakuläre Manöver zu sehen. Das wird sich auch noch mal steigern. SAT.1 REGIONAL-Reporter Uwe Willmann war am Freitag live vor Ort am Salzgittersee.