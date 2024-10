Für die besten Wingfoiler der Welt geht die Saison der GWA Wingfoil World Tour 2024 in Ibiraquera (Brasilien) weiter, wobei in der Wingfoil-Disziplin „Wave“ der und die neue Weltmeister/-in gekürt wird. 30 Athleten aus 10 Ländern werden um die Weltmeistertitel bei den Männern und Frauen kämpfen. Die dritte und letzte Runde der GWA Wingfoil World Tour in der reinen Surf-Wave-Disziplin kehrt nach Brasilien zurück, wo zum Abschluss der Veranstaltung die Weltmeister gekrönt werden. Nach dem Stopp in Dakhla, Marokko, rutschte der Franzose Malo Guénolé auf den zweiten Platz der Weltrangliste ab. Cash Berzolla (USA), der sich beim Saisonauftakt auf den Kapverden im Finale Guénolé geschlagen geben musste, gwann in Dakhla und führt die Rangliste an. Bei den Frauen liegt die Spanierin Elena Moreno mit zwei Siegen aus zwei Wettbewerben an der Spitze der Rangliste. Die ehemalige Surf-Freestyle-Weltmeisterin Bowien van der Linden (NED) rückte als unterlegene Finalistin in Dakhla auf Platz zwei der Rangliste vor und ist eine, die man beim Finale in Ibiraquera im Auge behalten sollte.