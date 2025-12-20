Das legendäre Rennen aus den Achtzigern in der Neuauflage: Werner mit seinem Kult-Bike Red Porsche-Killer mit vier Horex-Motoren und 160 PS gegen Holgis aufgemotzten Porsche-Oldie. Über 50.000 Werner-Fans versammeln sich auf dem Flugplatz Hartenholm bei Hamburg. In den vergangenen 30 Jahren gab es für den Werner-Erfinder Brösel zwei bittere Niederlagen. Im Fahrerlager bereitet er sich mit seinem Schrauber-Team und ein paar Kisten Bier akribisch auf das brutalste Werner-Rennen aller Zeiten vor. Diesmal will Brösel mit seinem Red Porsche Killer seinen ewigen Rivalen Porsche-Holgi endgültig zerbröseln. GRIP ist beim Duell dabei.