Winterwunderland in Franken: Der Schneeberg bei Bischofsgrün

Die niedrigen Temperaturen der letzten Tage wurden auch in Franken bemerkbar. Doch neben Kälte und Wind konnte man am Dienstag (23.04.2024) am Schneeberg bei Bischofsgrün eine traumhafte Winterlandschaft bestaunen. Mit 1051 Metern Höhe ist er Frankens höchster Berg.