Bei den BAFTA-Nominierungen 2025 stehen neue Talente im Mittelpunkt, während viele etablierte Schauspieler übersehen werden. 42 Filme wurden nominiert, wobei „Conclave“ mit 12 Nominierungen an der Spitze liegt und „Emilia Perez“ mit 11 Nominierungen dicht dahinter. Ein wichtiger Diskussionspunkt ist, dass 13 der 24 nominierten Schauspieler zum ersten Mal nominiert wurden. Der aufstrebende Star Mikey Madison, 25, der in 'Anora' an der Seite von Yuriy Borisov, 32, spielt, erhielt eine Nominierung. Selena Gomez wurde für ihre Darstellung in „Emilia Perez“ nominiert, ebenso wie Ariana Grande und Cynthia Erivo für ihre Auftritte in „Wicked“. Zu den nominierten Altstars gehören Zoe Salanda, Demi Moore, Guy Pearce, Isabella Rossellini, Kieran Culkin, Sebastian Stan und Jeremy Strong. Karla Sofía Gascón, die die Rolle der Emilia Perez im gleichnamigen Netflix-Film spielt, hat als erste Transgender-Darstellerin mit einer BAFTA-Nominierung Geschichte geschrieben. Daniel Craig, Nicole Kidman, Kate Winslet, Amy Adams und Jude Law waren alle in der engeren Auswahl, erhielten aber keine Nominierung. Denzel Washingtons beeindruckende Leistung in „Gladiator 2“ blieb unbemerkt, so dass der zweifache Oscar-Preisträger immer noch keine BAFTA-Nominierung erhielt. David Tennant wird die BAFTA Awards 2025 moderieren, die im Februar in der Londoner Royal Festival Hall stattfinden werden.