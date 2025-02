Bei der Oscar-Verleihung geht es nicht immer um Glamour, und einige Prominente mussten wegen unangemessenen Verhaltens Konsequenzen ziehen. Hier ist eine Liste von Personen, die von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences entweder ausgeschlossen oder verbannt wurden. Will Smith Im Jahr 2022 wurde Will Smith von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences wegen seines „inakzeptablen und schädlichen“ Verhaltens auf der Bühne mit einer 10-jährigen Sperre belegt. Smith ohrfeigte den Moderator Chris Rock, nachdem dieser einen Witz über die Alopezie seiner Frau Jada gemacht hatte. Obwohl er sich entschuldigte, verhängte die Academy ein 10-jähriges Verbot, das ihn daran hindert, an ihren Veranstaltungen teilzunehmen. Während er in den USA zensiert wurde, wurde der ganze Moment in anderen Regionen ausgestrahlt und wurde schnell zu einem der schockierendsten Momente in der Geschichte der Oscars. Richard Gere 1993 wich Richard Gere vom Drehbuch ab, um sich gegen die Besetzung Tibets durch die chinesische Regierung auszusprechen, was ihm ein 20-jähriges Verbot durch die Academy einbrachte. Berichten zufolge wurde das Verbot jedoch nicht in vollem Umfang durchgesetzt, da Gere 2003 an der Oscar-Verleihung teilnahm, als das Musical „Chicago“ für den besten Film nominiert war und gewann. Auch 2013 wurde er wieder als Moderator eingeladen. Bill Cosby Nach der Verurteilung von Bill Cosby im Jahr 2018 wegen der Verabreichung von Drogen und des Angriffs auf Andrea Constand hat die Academy of Motion Picture Arts and Sciences ihn im Einklang mit ihren neu eingeführten Verhaltensstandards lebenslang gesperrt. Bill Cosby, der durch seine Rolle in der „Cosby Show“ als „America's Dad“ bekannt wurde, erfüllt nach seiner Verurteilung nicht mehr die Aufnahmekriterien der Akademie. Roman Polanski 2018 gab die Academy of Motion Picture Arts and Sciences bekannt, dass nicht nur Bill Cosby, sondern auch Roman Polanski aufgrund langjähriger Anschuldigungen wegen sexueller Übergriffe ausgeschlossen werden würde. Polanski, der 1978 nach Europa floh, nachdem er sich des unerlaubten Geschlechtsverkehrs mit einer Minderjährigen schuldig bekannt hatte, gewann bei der Oscarverleihung 2003 dennoch den Preis für die beste Regie für Der Pianist. Im Jahr 2018 beschloss die Academy jedoch, ihn aufgrund der gegen ihn erhobenen Anschuldigungen wegen sexueller Übergriffe zu verbieten. Harvey Weinstein Harvey Weinstein wurde 2017 nach mehreren Vorwürfen der sexuellen Belästigung und Vergewaltigung aus der Academy ausgeschlossen. Er wurde 2020 wegen Vergewaltigung dritten Grades und sexueller Nötigung ersten Grades zu 23 Jahren verurteilt und erhielt 2022 weitere 16 Jahre, so dass sich seine Gesamtstrafe auf 39 Jahre belief. Im Jahr 2024 wurde seine Verurteilung aus dem Jahr 2020 aufgehoben, und er sieht sich neuen Anklagen aus einem Fall von sexueller Nötigung aus dem Jahr 2006 gegenüber. Außerdem kämpft er derzeit gegen chronische myeloische Leukämie und verklagt Rikers Island wegen unzureichender medizinischer Versorgung.