Bei der 97. Verleihung der Academy Awards wurden mehrere Rekorde gebrochen und historische Meilensteine erreicht, was den Abend zu einem bedeutenden Ereignis für die Filmindustrie machte. Hier sind sieben Oscar-Gewinner, die bei der diesjährigen Verleihung Rekorde gebrochen haben: „Flow“ gewann überraschend den Preis für den besten Animationsfilm. Dies ist das erste Mal, dass ein unabhängiger und lettischer Film in dieser Kategorie gewonnen hat. Paul Tazewell schrieb Geschichte, als er als erster Schwarzer den Oscar für das beste Kostümdesign für seine Arbeit an „Wicked“ gewann. Zoe Saldaña wurde als erste dominikanisch-amerikanische Schauspielerin mit dem Oscar für die beste Nebendarstellerin für „Emilia Pérez“ ausgezeichnet. „I'm Still Here“ sicherte Brasilien den allerersten Oscar für den besten internationalen Spielfilm und markierte damit einen historischen Moment für die Filmindustrie des Landes. „Emilia Pérez“ ist der erste Film, der sowohl in der Kategorie Bester internationaler Spielfilm als auch in der Kategorie Bester Film nominiert war, wobei er in ersterer Kategorie verlor, die normalerweise von den Nominierten für den Besten Film gewonnen wird. Natürlich verlor „Emilia Pérez“ nicht nur in der Kategorie Bester internationaler Spielfilm, sondern musste auch den Preis für den Besten Film an „Anora“ abtreten. Eine bemerkenswerte Leistung vollbrachte Adrien Brody, der für „Der Brutalist“ als bester Schauspieler ausgezeichnet wurde und damit zum zweiten Mal nominiert war und zum zweiten Mal gewann. Sean Baker war der größte Gewinner des Abends und stellte den Rekord von Walt Disney für die meisten Oscars in einer einzigen Nacht ein. Baker gewann für „Anora“ die Preise für die beste Regie, den besten Schnitt, das beste Originaldrehbuch und den besten Film - eine noch nie dagewesene Leistung für einen einzigen Film.