A-ha-Frontmann Morten Harket hat enthüllt, dass bei ihm die Parkinson-Krankheit diagnostiziert wurde, eine Krankheit, die seine zukünftige Leistungsfähigkeit beeinträchtigen könnte. Die Nachricht wurde in einem neuen Interview auf der A-ha-Website mit dem Biographen Jan Omdahl veröffentlicht, nachdem Harket jahrelang im Stillen mit den Symptomen zu kämpfen hatte. Harket sagte, es sei nicht das Akzeptieren der Diagnose gewesen, sondern sein „Bedürfnis nach Ruhe und Frieden, um zu arbeiten“, das die öffentliche Bekanntgabe verzögerte. Um die Symptome in den Griff zu bekommen, hat Harket im Juni 2024 mit einer tiefen Hirnstimulationsbehandlung (DBS) begonnen, bei der Elektroden tief in beide Seiten seines Gehirns implantiert werden. Omdahl sagte, dass die Ergebnisse zusammen mit der Therapie von NeuroClinic Norway zu einer „dramatischen Verbesserung“ von Harkets körperlichem Zustand geführt haben. Die Parkinson-Krankheit beeinträchtigt immer noch Harkets Stimme, insbesondere wenn er Dopaminpräparate einnimmt, die zwar andere Symptome lindern, aber seine Stimmkontrolle beeinträchtigen. „Die Frage ist, ob ich mich mit meiner Stimme ausdrücken kann“, sagte Harket. „So wie die Dinge jetzt stehen, steht das außer Frage“. Trotz der Ungewissheit forderte er seine Fans auf, sich keine Sorgen um ihn zu machen: „Verwenden Sie Ihre Energie und Mühe auf die wirklichen Probleme, und wissen Sie, dass man sich um mich kümmert.“