Der Rapper A$AP Rocky hat sich entschieden, in seinem laufenden Prozess, in dem er wegen zweier schwerer Körperverletzungsdelikte im Zusammenhang mit den Schüssen auf seinen ehemaligen Freund A$AP Relli im Jahr 2021 in Los Angeles angeklagt ist, nicht auszusagen. Während der Gerichtsverhandlung verzichtete der 36-jährige Rapper, der als Rakim Mayers geboren wurde, auf sein Recht, in den Zeugenstand zu treten. Richter Mark Arnold wies ihn auf sein Recht hin, nach dem fünften Verfassungszusatz auszusagen oder zu schweigen. „Ich nehme mein Recht in Anspruch, nicht auszusagen“, antwortete Rocky entschieden. Sein Anwalt, Joe Tacopina, legte dann die Argumente der Verteidigung dar. Die Staatsanwaltschaft kann vor dem Schlussplädoyer noch einen letzten Zeugen aufrufen. Rocky wird vorgeworfen, nach einem Streit in der Nähe eines Hotels in Hollywood am 6. November 2021 eine halbautomatische Waffe in Rellis Richtung abgefeuert zu haben. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm bis zu 24 Jahre Gefängnis. Zuvor hatte er einen Deal abgelehnt, der zu einer 180-tägigen Haftstrafe hätte führen können. Tacopina hatte zuvor angedeutet, dass Rocky gerne seine Sicht der Dinge schildern würde, räumte aber die Risiken einer Aussage ein. Angeklagte, die zu ihrer eigenen Verteidigung sprechen, sind in Strafprozessen aufgrund möglicher Fallstricke im Kreuzverhör eher unüblich. Während des gesamten Prozesses war Rihanna, Rockys langjährige Partnerin und Mutter seiner beiden Kinder, neben seiner Mutter und seiner Schwester anwesend. Da sich der Fall seinem Ende nähert, werden die Geschworenen bald über Rockys Schicksal in einem Prozess entscheiden, der in der Öffentlichkeit und den Medien große Aufmerksamkeit erregt hat.