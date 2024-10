Der Musikmogul Sean 'Diddy' Combs, der die Karrieren einiger der größten Stars der Musikbranche ins Rollen gebracht hat, wurde kürzlich in New York verhaftet. Der Verhaftung waren monatelange Zivilklagen gegen den Rapper vorausgegangen, in denen er des sexuellen Missbrauchs, der Vergewaltigung und des Sexhandels in mehreren Fällen beschuldigt wurde. Die Anschuldigungen begannen Ende letzten Jahres, als die Sängerin und Ex-Partnerin von Combs, Casandra „Cassie“ Ventura, ihn des jahrelangen Missbrauchs beschuldigte. Videoaufnahmen von einem Vorfall aus dem Jahr 2016 in einem Hotel in Los Angeles, die in diesem Jahr veröffentlicht wurden, zeigen, wie Combs Cassie körperlich angreift, als sie versucht, das Hotel zu verlassen. Nachdem das Video veröffentlicht wurde, entschuldigte sich Combs und nannte sein Verhalten „unentschuldbar“. Cassies Klage wurde gegen eine ungenannte Summe beigelegt. Derrick Lee Cardello-Smith, ein 51-jähriger Häftling, behauptet, Combs habe ihn 1997 unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht. Cardello-Smith wurde ein Versäumnisurteil in Höhe von 100 Millionen Dollar zugesprochen, da Combs nicht zu einer virtuellen Anhörung erschienen war. Der Produzent Rodney 'Lil Rod' Jones behauptet, Combs habe ihn über ein Jahr lang unter Drogen gesetzt, bedroht und sexuell belästigt. In der Klage von Jones wird behauptet, dass Diddy regelmäßig „ Sexhandelspartys ‚ veranstaltete und dass er und seine Mitarbeiter ‘ in schwerwiegende illegale Aktivitäten “ verwickelt waren. Joie Dickerson-Neal hat eine Klage eingereicht, in der sie behauptet, Combs habe sie 1991, als sie noch Studentin war, unter Drogen gesetzt, sexuell missbraucht und gefilmt. Drei weitere Frauen haben Klage wegen sexueller Übergriffe durch Combs eingereicht, wobei zwei von ihnen angaben, dass sie zu dem Zeitpunkt minderjährig waren. Eine anonyme Frau behauptete, Combs und der Sänger Aaron Hall hätten sie und eine Freundin im Jahr 1990 vergewaltigt, nachdem sie sich bei einer Veranstaltung von MCA Records in New York getroffen hatten. Combs wurde auch mit einer anderen Klage konfrontiert, in der behauptet wurde, er habe 2003 ein 17-jähriges Mädchen unter Drogen gesetzt und gruppenvergewaltigt. Jane Doe beschuldigte Combs, sie in seinem New Yorker Studio gezwungen zu haben, Alkohol zu trinken und Drogen zu nehmen, bevor er sie mit zwei Kollegen vergewaltigte. Das ehemalige Model Crystal McKinney reichte ebenfalls Klage ein und behauptete, der Musikmogul habe sie 2003 in seinem New Yorker Aufnahmestudio sexuell missbraucht. McKinney behauptet, Combs habe ihr Marihuana gegeben, das mit einem Betäubungsmittel versetzt war, und sie sei dann gezwungen worden, Oralsex mit ihm zu haben. Kurz nachdem McKinney ihre Klage eingereicht hatte, reichte April Lampros eine Klage ein, in der sie behauptete, Diddy habe sie zwischen 1995 und den frühen 2000er Jahren mehrfach sexuell missbraucht. Erst kürzlich beschuldigte die ehemalige Bandkollegin Dawn Richards den Musikproduzenten, sie und andere jahrelang körperlich und sexuell missbraucht zu haben. „Fast ein Jahrzehnt lang manipulierte Mr. Combs Frau Richard mit dem Mantra, dass die Unterwerfung unter seine verdorbenen Forderungen für das berufliche Weiterkommen notwendig sei“, so Richards. Eine andere anonyme Frau beschuldigt Combs, sie vier Jahre lang missbraucht zu haben. Sie behauptet, dass sie häufig ohne Zustimmung unter Drogen gesetzt und verletzt zurückgelassen wurde und sich oft nicht mehr an die Vorfälle erinnern kann. Adria English, eine ehemalige Schauspielerin in Erotikfilmen, behauptet, Combs habe sie während seiner „White Parties“ in New York und Miami in den 2000er Jahren als „sexueller Spielball“ zum Vergnügen und zur finanziellen Bereicherung anderer benutzt. Thalia Graves, die von Gloria Allred vertreten wird, behauptet, Combs und sein Leibwächter Joseph Sherman hätten sie betäubt und vergewaltigt, den Vorfall aufgezeichnet und das Sexvideo später verbreitet. In jüngster Zeit ist Combs mit weiteren 120 Klagen wegen sexueller Übergriffe konfrontiert, die in New York, Los Angeles und Miami eingereicht werden. Diese Anschuldigungen erstrecken sich über drei Jahrzehnte, hauptsächlich von den 1990er bis 2010er Jahren, und betreffen sowohl männliche als auch weibliche Opfer, darunter 25 Minderjährige. Combs hat alle Anschuldigungen gegen ihn bestritten und geschworen, „für meinen Namen, meine Familie und die Wahrheit zu kämpfen.“