Die Schauspielerin Amber Heard hat in einem Instagram-Post verraten, dass sie Zwillinge bekommen hat und ihre Familie damit offiziell auf drei Kinder angewachsen ist. Der 'Aquaman'-Star verkündete die Ankunft ihres Sohnes Ocean und ihrer Tochter Agnes mit einem herzlichen Instagram-Post, der ein Foto der Füße der beiden am Muttertag zeigt. „Heute teile ich offiziell die Nachricht, dass ich Zwillinge in der Heard-Bande willkommen geheißen habe“, schrieb sie und drückte ihre Freude darüber aus, dass die Familie, die sie sich schon lange gewünscht hatte, nun komplett ist. Heard, die 2021 ihre erste Tochter Oonagh per Leihmutterschaft zur Welt brachte, reflektierte darüber, wie sie trotz der Herausforderungen bei der Fruchtbarkeit auf eigene Faust Mutter wurde. In dem Posting lobte sie alle Mütter und fügte hinzu: „An alle Mütter, wo immer ihr heute seid und wie auch immer ihr hierher gekommen seid, meine Traumfamilie und ich feiern mit euch“. Heard's zweite Schwangerschaft wurde erstmals im Dezember 2024 bestätigt. In früheren Äußerungen hat sie über ihre Entscheidung gesprochen, alleinerziehende Mutter zu werden und über ihren Wunsch, dazu beizutragen, dass es normal wird, ein Kind außerhalb der Ehe zu bekommen.