In einer Anhörung vor einem kalifornischen Gericht stritten die Anwälte von Jay-Z und Rechtsanwalt Tony Buzbee über Jay-Zs Erpressungs- und Verleumdungsklage. Jay-Z, der als Shawn Carter geboren wurde, behauptet, Buzbee habe versucht, ihn zu erpressen, indem er ihm gedroht habe, ihn in einem Vergewaltigungsprozess zu nennen, wenn er nicht einem geheimen Vergleich zustimme. Als Carter sich weigerte, fügte Buzbee ihn angeblich der Klage einer Frau hinzu, die Carter und Sean ‚Diddy‘ Combs beschuldigte, sie im Jahr 2000 auf einer Afterparty vergewaltigt zu haben. Buzbee bestreitet jegliches Fehlverhalten und argumentiert, dass die Frau das Forderungsschreiben autorisiert und das Recht hatte, eine private Schlichtung anzustreben. Er versucht nun, Carters Klage abzuweisen und behauptet, der Fall sei eine Form der rechtlichen Einschüchterung. Im Mittelpunkt des Streits steht ein im Februar aufgezeichnetes Gespräch zwischen der Frau und zwei von Carter beauftragten Privatdetektiven. Darin sagt sie angeblich, Buzbee habe sie „gedrängt“, Carter zu belasten. Buzbee sagt, das Gespräch sei unzulässig und sollte ausgeschlossen werden; Carters Team besteht darauf, dass es legal und ein entscheidender Beweis für eine Verschwörung ist. Richter Mark Epstein sagte, dass er sich die Aufzeichnung ansehen wird, bevor er über den Antrag auf Abweisung des Verfahrens entscheidet. Carters Anwalt bezeichnete das Vorgehen von Buzbee als „kriminell“ und beschuldigte ihn, Carters Ruf für Geld ruinieren zu wollen. Buzbees Anwalt entgegnete, Carter nutze seine Macht, um Anwälte zu bestrafen und Ankläger zum Schweigen zu bringen. Carter verklagte Buzbee erstmals im vergangenen Jahr unter einem Pseudonym. Inzwischen hat er eine weitere Verleumdungsklage gegen die Frau in Alabama eingereicht, deren Abweisung Buzbee ebenfalls beantragt.