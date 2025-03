Der Anwalt Tony Buzbee zieht sich von über einem Dutzend Klagen wegen sexuellen Missbrauchs gegen Sean 'Diddy' Combs vor einem New Yorker Bundesgericht zurück, nachdem er zugegeben hat, dass er nicht befugt war, dort zu praktizieren. Buzbee, der mehr als 20 Fälle gegen Combs eingereicht hat und eine Frau vertrat, die Jay-Z der Vergewaltigung beschuldigt, reichte Anträge auf Rückzug aus 15 Klagen im südlichen Bezirk von New York ein. Zwei Tage zuvor hatte er dem Richter Ronnie Abrams mitgeteilt, er habe „einen Beurteilungsfehler“ begangen, weil er seine fehlende Zulassung vor diesem Gericht nicht offengelegt habe, und werde sich zurückziehen, bis er ordnungsgemäß zugelassen sei. Trotz des Rücktritts betonte Buzbee, dass er nach wie vor in der Anwaltskammer des Staates New York zugelassen sei und weiterhin Fälle an staatlichen Gerichten und in anderen Zuständigkeitsbereichen bearbeiten werde. Gegenüber dem Houston Chronicle erklärte er, dass seine offiziell im SDNY zugelassenen Kollegen diese Fälle bearbeiten würden. „Mein Zulassungsstatus ist zu einer Ablenkung geworden, die den Fokus der Angelegenheit von dem ablenkt, was er eigentlich sein sollte, nämlich Gerechtigkeit für den Kläger zu schaffen“, sagte Buzbee. Combs sieht sich mit zahlreichen Missbrauchsvorwürfen konfrontiert, darunter Dutzende von Zivilklagen und eine Bundesstrafanzeige, wobei ein Schwurgerichtsverfahren für Mai angesetzt ist. Buzbee hat bereits angekündigt, dass er 120 mutmaßliche Opfer vertritt und über 20 Fälle eingereicht hat, größtenteils im Namen anonymer Ankläger. Im Dezember fügte Buzbee einem dieser Fälle Jay-Z hinzu, der behauptet, er und Combs hätten im Jahr 2000 ein 13-jähriges Mädchen vergewaltigt. Jay-Z wies die Vorwürfe zurück und klagte später wegen Verleumdung. Im Februar ließ Buzbees Mandant den Fall freiwillig und ohne Einigung fallen.