Aretha Franklin war nicht nur die Queen of Soul - sie war eine kulturelle Ikone, die die Musik und die Geschichte unauslöschlich geprägt hat. Ihr Einfluss ging über ihre kraftvolle Stimme hinaus und prägte den Feminismus, die Bürgerrechte und die amerikanische Musik selbst. Zunächst verwandelte sie Otis Reddings Respect von einem männlichen Plädoyer in eine feministische Hymne, indem sie die berühmte Schreibweise „R-E-S-P-E-C-T“ und die Zeile „Sock it to me“ hinzufügte. Das Lied wurde zu einem Schlachtruf für die Rechte der Frauen und erreichte 1967 die Spitze der US-Charts. Zweitens war Franklin tief mit der Bürgerrechtsbewegung verbunden, inspiriert von ihrem Vater, Rev. C.L. Franklin, einem engen Verbündeten von Martin Luther King Jr. Ihre Musik, darunter Respect, wurde zu Hymnen für Rassengerechtigkeit, und sie trat nach der Ermordung Kings bei dessen Gedenkfeier auf. Drittens schrieb sie Geschichte, indem sie bei drei Amtseinführungen von Präsidenten auftrat - Jimmy Carter (1977), Bill Clinton (1993) und Barack Obama (2009). Ihre emotionale Interpretation von My Country, 'Tis of Thee bei Obamas Amtseinführung bleibt unvergesslich. Viertens wurde sie 1987 als erste Frau in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen - eine bahnbrechende Leistung in einer von Männern dominierten Branche. Und schließlich ehrte Michigan ihr Vermächtnis, indem es ihre Stimme 1985 zu einer „natürlichen Ressource“ erklärte und 2017 eine Straße in Detroit in Aretha Franklin Way umbenannte. Ihr Einfluss, sowohl musikalisch als auch gesellschaftlich, wird nie vergessen werden.