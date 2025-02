Ariana Grande, Cynthia Erivo und Doja Cat gehören zu den Stars, die bei der Oscarverleihung 2025 am 2. März auftreten werden. Die von Conan O'Brien moderierte, mit Stars gespickte Zeremonie findet im Dolby Theatre in Ovation Hollywood statt und wird live auf ABC und Hulu übertragen. Ariana Grande und Cynthia Erivo, die beide für ihre Rollen in „Wicked“ für den Oscar nominiert sind, werden die Sendung mit einem oder mehreren Songs aus dem beliebten Musical eröffnen. Der „Wicked“-Soundtrack wurde von dem Broadway-Musical adaptiert und war daher nicht für den besten Originalsong nominiert. Die Filmmusik, die von John Powell und Stephen Schwartz geschrieben wurde, ist jedoch für die beste Originalmusik nominiert worden. Doja Cat, Raye, Queen Latifah und Lisa von Blackpink werden ebenfalls auf der Bühne stehen, um „die Filmindustrie und ihre legendären Mitwirkenden“ zu feiern. Bei der diesjährigen Oscar-Verleihung wird auch die „Schönheit und Widerstandsfähigkeit“ von LA nach den verheerenden Waldbränden gewürdigt, und der LA Master Chorale wird auftreten. Nick Offerman wird als Ansager fungieren, während Cillian Murphy, Emma Stone, Lily-Rose Depp und Selena Gomez zu den Stars gehören, die während der Zeremonie Preise überreichen. „Emilia Pérez“ führt die diesjährigen Nominierungen mit 13 Nominierungen an, während ‚Wicked‘ und ‚The Brutalist‘ mit jeweils 10 Nominierungen dicht dahinter folgen.