Ariana Grande wurde nach einer anstrengenden Pressetour zur Promotion ihres neuen Films „Wicked: For Good“ positiv auf COVID-19 getestet. Sie teilte die Nachricht in ihrer Instagram-Story und postete einen Screenshot von ihrem Auftritt bei „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“ mit der Bildunterschrift: „Momente vor Covid.“ Grandes Co-Star Cynthia Erivo erkrankte ebenfalls am Ende der Pressetour. Universal teilte dem Magazin „People“ mit, dass Erivo die Interviews bei der New Yorker Premiere ausließ, da sie ihre Stimme verloren hatte und sich „nicht wohl fühlte“. In ihrem Interview in der „Tonight Show“ warb Grande für den Film, indem sie ihre Zauberstab-Künste demonstrierte und Jimmy Fallon sagte: „Ich muss erst meinen Halt finden“, bevor sie den Zauberstab mühelos schwang. Im Rahmen der Pressetour kam es in Singapur auch zu einem Sicherheitsvorfall, als ein Australier Grande auf dem roten Teppich bedrängte. Erivo schritt ein, bevor der Australier vom Sicherheitspersonal festgenommen wurde. Der Mann wurde als Johnson Wen identifiziert. Er versuchte erneut, die Absperrungen zu durchbrechen, bevor er überwältigt wurde. Laut BBC wurde er zu neun Tagen Haft verurteilt. Wens Social-Media-Profile zeigen, dass er bereits bei Konzerten von Katy Perry und den Chainsmokers versucht hat, die Bühne zu stürmen. Seine Instagram-Bio beschreibt ihn als „Troll“.