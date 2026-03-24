Nach monatelangen Rechtsstreitigkeiten wurden die Bodycam-Aufnahmen von Justin Timberlakes Festnahme wegen Trunkenheit am Steuer im Jahr 2024 veröffentlicht und verbreiten sich rasant im Internet. Das Video, aufgenommen in Sag Harbor, New York, wurde nach einem Streit zwischen Timberlakes Anwälten und den örtlichen Behörden freigegeben. Timberlakes Anwälte argumentierten, die Aufnahmen würden seine Privatsphäre massiv verletzen und ihm schweren und irreparablen Schaden zufügen. Eine teilweise geschwärzte Version des Videos wurde gemäß dem New Yorker Informationsfreiheitsgesetz genehmigt. Sie zeigt, wie der Sänger angehalten, befragt und in Gewahrsam genommen wird. „Ihr behandelt mich wie einen Kriminellen“, sagt der Sänger in dem Video zu den Beamten. Dann fügt er hinzu: „Ich bin auf Welttournee.“ Auf Nachfrage erklärt er: „Welttournee … Ich bin Justin Timberlake.“ Seit seiner Veröffentlichung verbreitet sich das Video online rasant und hat Memes sowie Debatten über das Vorgehen der Polizei und den Umgang mit Prominenten ausgelöst. Der Vorfall ereignete sich im Juni 2024, als Timberlake wegen Verkehrsverstößen und eines positiven Alkoholtests festgenommen wurde. Der 45-Jährige akzeptierte später eine Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft, die gemeinnützige Arbeit und eine Geldstrafe vorsah.